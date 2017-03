Khởi tố 12 đối tượng đánh bạc

Ngày 22/2, Trung tá Trần Tiến Dũng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận vừa quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hoa (48 tuổi), Nguyễn Thành Huy (26 tuổi), Lê Thị Lộc (36 tuổi, cùng trú tổ 35, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà); Lê Thị Huyền Trang (37 tuổi), Nguyễn Thị Kim Tĩnh (44 tuổi), Phạm Thị Hương (44 tuổi, cùng trú tại tổ 33, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà); Nguyễn Hữu Hải (25 tuổi, tổ 34, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà); Nguyễn Thị Thúy (30 tuổi, tổ 39B, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà); Lê Thanh Trung (32 tuổi, tổ 32, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà); Lê Thị Sách (33 tuổi, trú tổ 28, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) và Lê Tất Lý (38 tuổi), Hồ Thị Lan (36 tuổi, cùng trú tại thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) với tội danh đánh bạc.

Được biết, vào lúc 16h ngày 17/2, các đối tượng trên đã tham gia đánh bạc dưới hình thức xì- lác tại căn nhà tạm (thuộc đất của Cty TNHH Phước Thành, ở Khu dân cư Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì bị Công an phường Thọ Quang bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 8,5 triệu đồng, 2 bộ bài, cùng với 8 chiếc xe máy của các đối tượng tham gia đánh bạc. Hiện vụ việc được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



Theo Hoài Thu (CAND)