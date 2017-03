Khởi tố 2 cán bộ kiểm lâm “làm ngơ” buôn lậu gỗ quý

Đó là bị can Lê Văn Thuyết ( sinh năm 1979) và bị can Dương Công Đương (sinh năm 1973) đều trú tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) là cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Văn Bàn.

Hai bị can nói trên bị cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lào Cai khởi tố “Về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Dương Công Đương đã bị bắt tạm giam 2 tháng để điều tra và bị can Lê Văn Thuyết bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra của công an tỉnh Lào Cai.

Trước đó , ngày 15/7/2013, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Văn Xuyên (sinh năm 1965), trú tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai ), chủ nhiệm hợp tác xã Ngọc Lợi (Văn Bàn ) “ Về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng” ngay sau khi lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một xe tải chở trên 15m3 gỗ pơ-mu thuộc loại quý hiếm từ Văn Bàn đi miền xuôi tiêu thụ có dấu hiệu nhập nhèm thủ tục giấy tờ vận chuyển...

Mở rộng điều tra vụ án , phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Lào Cai) có đủ bằng chứng ban đầu đối tượng Lê Văn Thuyết và đối tượng Dương Công Đương, cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Văn Bàn đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra 15m3 gỗ pơ- mu nêu trên, qua đó tạo điều kiện cho hợp tác xã Ngọc Lợi và ông chủ nhiệm Nguyễn Văn Xuyên vận chuyển phi pháp 6,7m3 gỗ pơ-mu trong số đó đi tiêu thụ và bị công an phát hiện, bắt giữ ngày 24/4/2013 trên địa bàn huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái).

Theo Phạm Ngọc Triển (Dân trí)