Khởi tố 2 lâm tặc chặt trộm 20 cây gỗ quý

Theo điều tra của công an, tháng 5-2016, Thành thuê Anh và một số người khác vào tiểu khu 390A (lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý) chặt trộm 20 cây gỗ dổi với khối lượng khoảng 120 m3. Tại thời điểm kiểm tra, những cây gỗ nói trên đã được các lâm tặc đưa ra khỏi hiện trường. Tháng 8-2016, Công an huyện Bảo Lâm lập chuyên án, tiến hành điều tra vụ khai thác gỗ trái phép trên và bắt giữ các đối tượng này. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.