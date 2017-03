Khởi tố 2 “siêu” trộm xuất thân nghiện game

(PLO)- Ngày 12-3, Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Khá (19 tuổi) và Thái Viết Nhương (21 tuổi), cùng trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc về tội trộm cắp tài sản.