Khởi tố 23 con bạc

Trong số đó, có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc.

Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 6-2, tổ công tác Công an đồn Bắc Đuống- huyện Gia Lâm bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang tại nhà Nguyễn Khắc Hùng, SN 1969, trú ở xã Đình Xuyên, đang có hơn 20 đối tượng sát phát nhau dưới hình thức “xóc đĩa”. Công an thu giữ gồm hơn 20 triệu đồng, 19 chiếc điện thoại di động, 2 xe máy cùng bát, đĩa phục vụ đánh bạc. Qua phân loại, cơ quan Công an xác định có đến 16 con bạc đều trú ở xã Đình Xuyên; số đối tượng còn lại trú ở các xã, phường giáp ranh với xã Đình Xuyên.

Được sự phối hợp của Đội Điều tra hình sự Công an huyện Gia Lâm, Công an đồn Bắc Đuống làm rõ Nguyễn Khắc Hùng cùng đối tượng Nguyễn Duy Đa, trú ở xã Đình Xuyên đảm nhiệm việc cắt quân bài vị cho các con bạc.

Đối tượng Lâm Viết Hiếu, nhà ở xã Đình Xuyên làm nhiệm vụ trông xe và cảnh giới. Cả 3 đối tượng này hiện đã bị cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Có 10 con bạc bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng về hành vi đánh bạc. 10 đối tượng khác bị khởi tố tại ngoại cũng về hành vi nêu trên.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên các đối tượng trên tụ tập đánh bạc vào nửa đêm và hiện tượng này khiến dư luận người dân hết sức bất bình.

Theo H.Minh (ANTĐ)