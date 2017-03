Khởi tố 3 bác sĩ, cán bộ Bệnh viện Nội tiết T.Ư

Theo Hà An (TNO)



Đó là: Mai Anh Tuấn - nguyên Phó phòng Truyền thông, Trung tâm chỉ đạo tuyến; bác sĩ Vũ Minh Phúc và bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh. Cả ba người này được xác định đã có hành vi lập khống chứng từ rút tiền từ các lớp tập huấn.Liên quan tới vụ việc, trước đó, ngày 2.7.2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Dương Kinh (Công an TP.Hải Phòng) đã khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra trong việc tổ chức lớp tập huấn bệnh lý tuyến giáp do Bệnh viện Nội tiết T.Ư tổ chức tại Hải Phòng và sau đó chuyển hồ sơ về Công an Q.Đống Đa để tiếp tục mở rộng điều tra.Theo tài liệu điều tra, thực hiện kế hoạch xây dựng mạng lưới tuyên truyền phòng bệnh từ những cán bộ không hưởng lương thuộc tuyến xã, phường của Bộ Y tế, ông Nguyễn Vinh Quang, Phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư, kiêm Giám đốc Trung tâm Ðào tạo và Chỉ đạo tuyến (Trung tâm chỉ đạo tuyến) đã cho triển khai nhiều lớp tập huấn trên phạm vi toàn quốc từ năm 2010 - 2011.Và cũng trong khoảng thời gian này, một số bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết đã có đơn thư tố những sai phạm tại lớp tập huấn được tổ chức tại Trung tâm Y tế Q.Dương Kinh. Điều tra xác minh, cơ quan chức năng làm rõ: Theo kế hoạch của Bệnh viện Nội tiết T.Ư, toàn bộ số học viên tham gia phải là những người không hưởng lương từ ngân sách. Nhưng trên thực tế, đa số cán bộ theo học đều hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra toàn bộ số học viên có tên trong danh sách nhận tiền đều có địa chỉ tại 9 xã của H.Tiên Lãng, chứ không phải thuộc Q.Dương Kinh (không đúng địa bàn).Chưa hết, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Dương Kinh cũng đã làm rõ, danh sách nhận tiền của lớp tập huấn là 60 người, nhưng trên thực tế lớp tập huấn này chỉ có 40 người. Và tên, tuổi học viên không đúng với danh sách đã quyết toán với Bệnh viện Nội tiết T.Ư.Bảng danh sách học viên tham dự lớp tập huấn do bác sĩ Vũ Minh Phúc (là bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết) lập. Sau đó bảng danh sách này được sử dụng làm chứng từ thanh, quyết toán kinh phí lớp tập huấn. Theo tài liệu Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập được thì số tiền bác sĩ Phúc đã thanh toán cho lớp tập huấn này là 78.150.000 đồng.Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển tới cho Công an Q.Đống Đa (Công an TP.Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã khẩn trương vào cuộc, mở rộng điều tra đối với các lớp tập huấn tại TP.HCM. Theo đó, cũng với chiêu trò như đã áp dụng tại Q.Dương Kinh (TP.Hải Phòng), nhóm ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết tiếp tục có hành vi lập khống chứng từ để chiếm đoạt gần 80 triệu đồng tiền ngân sách nhà nước.Theo đại tá Bùi Văn Hiện, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Đống Đa vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án trên.