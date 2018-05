Khởi tố 3 bị can vụ đâm chết hiệp sĩ

Ngày 17-5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ba bị can liên quan đến vụ tấn công nhóm hiệp sĩ Tân Bình làm tử vong hai người và bị người khác bị thương, tối ngày 13-5.

Trong đó hai bị can Nguyễn Tấn Tài (tự Tài “mụn”, sinh năm 1994, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (sinh năm 1994, ngụ huyện Hóc Môn) về tội trộm cắp tài sản và giết người. Bị can Ngô Văn Hùng (sinh năm 1986, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp) bị khởi tố về hành vi “che giấu tội phạm”.



Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tài, Phú và Hùng (từ trái qua). Ảnh CA.

Hiện cơ quan công an đang xem xét để làm rõ vai trò và xử lý 1 số đối tượng khác có liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận này.

Hồ sơ cá nhân của các đối tượng xác định, Tài "mụn"" có 1 tiền án tội "trộm cắp" và 1 tiền sự về hành vi "đánh bạc". Còn Phú có 1 tiền án tội "trộm cắp tài sản". Riêng Hùng có 1 tiền án tội "cướp giật tài sản".

Cơ quan công an xác định, Tài và Phú là 2 đối tượng hành nghề trộm xe chuyên nghiệp. Tối 13-5 khi gây án, Tài trực tiếp cầm dao tấn công khiến 5 hiệp sĩ thương vong. Còn Phú không dùng hung khí tấn công các nạn nhân nhưng có tham gia với vai trò đồng phạm tích cực.

Theo công an, nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm vốn nắm rõ tung tích, chân tướng của nhóm Tài “mụn” chuyên nghề trộm xe gắn máy ở nhiều địa bàn nên nhiều lần theo dõi, đeo bám trên đường phố.

Khoảng 20h tối 13-5, một thành viên trong nhóm hiệp sĩ khi điều khiển xe gắn máy lưu thông tại khu vực cư xá Bắc Hải, quận 10 phát hiện Phú cầm lái xe Exciter chở Tài; nghi vấn chúng chuẩn bị “đá xe” nên người này gọi thêm 6 thành viên khác đến hỗ trợ, đeo bám.

Đến trước cửa hàng thời trang ở số 348C đường Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3, Tài và Phú thấy ở vỉa hè trước cửa hàng có dựng 1 xe máy SH không có người trông coi nên quyết định trộm. Tài “mụn” nhảy xuống xe, nhanh chóng dùng đoản bẻ khóa, dắt chiếc SH xuống lòng đường. Còn Phú nổ máy xe và chuẩn bị cùng Tài khởi động xe SH nhằm tẩu thoát.

Lúc này 7 thành viên nhóm hiệp sĩ Q.Tân Bình xông vào bao vây, bắt giữ 2 tên trộm. Biết bị vây bắt, Tài rút dao tự chế tấn công, khiến 5 hiệp sĩ bị thương nặng tại hiện trường. Chiếm đoạt chiếc xe SH không thành, Tài “mụn” nhảy lên xe của Phú tẩu thoát về hướng ngã sáu Dân Chủ.

Ngay sau khi xảy ra vụ án,đội phòng chống tội phạm có tổ chức (đội 2) và đội điều tra truy xét trọng án (đội 9) thuộc phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã vào cuộc, vừa điều tra hiện trường, vừa tổ chức truy xét các đối tượng gây án.

Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an 24, quận, huyện trên địa bàn cùng tham gia hỗ trợ.

Công an tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhiều người và trích xuất hình ảnh camera ở hiện trường. Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP.HCM họp khẩn.

Sáng hôm sau (14-5) cơ quan Công an TP.HCM phát hiện đối tượng nghi vấn là Phú nên triệu tập để làm việc. Tại cơ quan CSĐT, Phú quanh co chối tội nhưng các điều tra viên tập trung đấu tranh, cuối cùng Phú thừa nhận hành vi liên quan.

Đến tối cùng ngày thì Tài và Hùng bị bắt