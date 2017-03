Khởi tố 3 đối tượng dùng xung điện tấn công khiến 2 bảo vệ bị thương

Ngày 4/3, Trung tá Nguyễn Phú Vân - Phó trưởng Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Trường An (37 tuổi), Đỗ Văn Công (42 tuổi) và Lê Thanh Sơn (36 tuổi), cùng ngụ xã Phú Đức, huyện Tam Nông để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 16h ngày 18/2, An, Công, Sơn cùng 2 đối tượng khác trang bị dụng cụ, xung điện xâm nhập trái phép vào khu A1 (Vườn Quốc gia Tràm Chim) đánh bắt thủy sản. Khi bị lực lượng bảo vệ phát hiện, đẩy đuổi và yêu cầu các đối tượng giao nộp dụng cụ đánh bắt cá thì các đối tượng không chấp hành mà quay sang tấn công lực lượng đang thi hành công vụ. Trong lúc giằng co, Lê Trường An đã dùng xung điện chích, đâm vào người anh Nguyễn Trọng Hiếu và Huỳnh Văn Phượng (nhân viên bảo vệ) khiến cả hai bị thương, phải nhập viện cấp cứu.



Theo Cù Dzĩnh (CAND)