Khởi tố 3 đối tượng hành hung người hướng dẫn giao thông

3 đối tượng đó là Nguyễn Văn Quý (SN 1992, trú 182 Ngô Đức Kế), Võ Bá Quang (SN 1984, trú Chi Lăng), Trần Hữu Dũng (SN 1987, trú 24 Phủ Thoại Thái). Tất cả đều ở TP Huế và không nghề nghiệp)

17h20’ ngày 15/10, anh Nguyễn Xuân Lân (Tổ trưởng KV3, phường Phú Hậu) cùng anh Hoàng Viết Phi (tổ viên) đang hướng dẫn người tham gia giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Gia Thiều – Nguyễn Chí Thanh theo kế hoạch của công an phường Phú Hậu để lập lại trật tự an toàn giao thông ở ngã tư này.

Bỗng nhiên, 2 anh thấy Quý chở Hùng, Dũng trên xe mô tô, đi bên cạnh là Lê Quang Mão chở Võ Bá Quang đến điểm trên. Cả 5 đối tượng đều không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ. Anh Lân thổi còi và dùng gậy giao thông ra hiệu nhắc nhở thì Quý, Mão dừng xe lại. Cùng lúc, Dũng cùng dừng xe xuống lấy đá ven đường và ném thẳng vào anh Lân anh Phi nhưng 2 anh đã kịp tránh được.

Chưa buông tha, tiếp tục Quý và Hùng chạy tới vệ đường nhặt 2 cây gỗ lao vào đánh liên tiếp người anh Lân. 2 tên Quang, Dũng thấy thế cũng nhảy vào đánh “hội đồng” . Người đi đường thấy cảnh trên đã vào can ngăn, lúc đó 5 tên mới lên xe bỏ đi. Hậu quả, anh Lân bị một vết trầy chảy máu ở trán bên trái dài 1,5cm, anh Phi không bị gì.

3 tên Quý, Quang, Dũng xăm trổ đầy mình tại cơ quan công an (ảnh: báo TT-Huế)



Vào ngày 29/10, công an TP Huế đã bắt được 5 đối tượng gây án này. Ngày 31/10, cơ quan công an đã khởi tố 3 đối tượng Quý, Quang, Dũng về tội chống người thi hành công vụ.

Riêng 2 tên Mão và Hùng do vi phạm một vụ án khác do công an huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) thụ lý nên chưa bị khởi tố như 3 tên kia.

Theo Đ.Dương (Dân trí)