Khởi tố 3 đối tượng nhốt, tra tấn phụ nữ như thời trung cổ

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Đào Văn Lưu (26 tuổi), Đào Văn Lân (24 tuổi, em ruột Lưu, đều quê tỉnh Thái Bình) và Hoàng Văn Sơn (17 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.