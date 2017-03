Khởi tố 3 người bán ngà voi Beckham

Ngày 10-5-2011, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Đắc Mậu Đại (SN 1978) và Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1975, cùng ngụ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng); khởi tố, cấm rời khỏi nơi cư trú đối với bà Phan Thị Hoa (SN 1959, chủ Khu du lịch Nam Qua) do vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Voi Beckham bị giết chết trong rừng Hồ Tuyền Lâm với cặp ngà còn nguyên vẹn hôm 24-4-2011. Ảnh: Th.Thảo

Ba bị can trên liên quan đến việc mua bán ngà con voi đực 38 năm tuổi mang tên Beckham của Khu du lịch Nam Qua.

Trước đó, trưa 24-4-2011, con voi này bị giết chết ở rừng Hồ Tuyền Lâm trong tư thế bị xích vào cây, 2 chân sau bị chém đứt, 2 ngà voi vẫn còn nguyên. Bà Phan Thị Hoa đã phát hiện và báo cho Công an TP Đà Lạt.



Trong khi tiến hành thiêu hủy voi, các bị can này đã lấy cặp ngà của nó đem bán. Hiện cơ quan công an đã thu giữ một cặp ngà voi và một số giấy tờ liên quan.

Theo L.Văn (NLĐO)