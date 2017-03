Khởi tố 3 người in, bán băng đĩa đồi trụy

Trước đó, ngày 14/8, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt quả tang Trần Thị Vân đến nhà Đặng Đình Hùng mua 80 đĩa hình có nội dung đồi trụy với giá 3.000đ/đĩa đem đi bán rong. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ tại nhà của Đặng Đình Hùng 4.317 đĩa hình trong đó có 458 đĩa hình có nội dung đồi trụy.

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Trần Văn Thanh là đối tượng đã đứng ra tổ chức in sao số đĩa hình có nội dung đồi trụy nói trên để cung cấp cho các đối tượng nêu trên đem đi tiêu thụ. Tại nhà của Trần Văn Thanh, lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm: 1 máy in, sao đĩa hình; 1 dàn máy in, 10 kg tem, nhãn, vỏ đĩa hình các loại và 236 đĩa hình đồi trụy cùng nhiều tang vật có liên quan.





Theo Thái Thanh (CAND)