Khởi tố 4 công an cố ý gây thương tích làm chết người

Theo Hà An (TNO)

Thượng tá Trần Hải Quân, Trưởng Công an H.Đông Anh, cho biết 4 người này bị khởi tố theo Điều 104 Bộ luật Hình sự. Trước đó, ngày 31.8, Công an H.Đông Anh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với số người trên.Trước đó, như đã thông tin: 13 giờ 30 phút ngày 30.8, ông Nguyễn Mậu Thuận (54 tuổi, trú tại thôn Đoài, xã Kim Nỗ, H.Đông Anh) khi đó đang trong tình trạng say rượu, được đưa về trụ sở Công an xã Kim Nỗ để làm việc.Tại đây, Nguyễn Trọng Kiên, Hoàng Ngọc Thức và Đoàn Văn Tuyến đã sử dụng khóa số 8 khóa tay ông Thuận ra phía sau rồi đưa ông Thuận vào ngồi ghế gỗ trong phòng làm việc.Khi ông Thuận có hành vi chửi bới, lăng mạ và đe dọa lực lượng công an xã, Kiên, Tuyến, Thức tiếp tục sử dụng 4 khóa số 8 khóa hai chân, hai tay của ông Thuận vào chân ghế.Tiếp tục bị ông Thuận chửi bới, Kiên và Tuyên đã dùng dùi cui cao su đánh liên tiếp vào đùi phải, đùi trái ông Thuận.Ngoài ra, cơ quan công an còn làm rõ, quá trình ghi lời khai, Tuyên bảo Kiên dùng hai chiếc bút bi kẹp vào các ngón tay của ông Thuận và bóp mạnh, làm ông Thuận kêu đau. Khi ông Thuận không ký biên bản, Tuyên và Kiên tiếp tục đánh ông Thuận.Lúc 16 giờ cùng ngày, thấy ông Thuận có biểu hiện khó thở, số người này đã tháo khóa số 8 rồi đưa ông Thuận lên giường trong phòng làm việc để hô hấp nhân tạo, trước khi gọi người của Trạm Y tế xã Kim Nỗ tới cấp cứu. Lúc 16 giờ 45 phút ông Thuận được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đông Anh trong tình trạng: da lạnh, tím toàn thân, huyết áp không đo được, nhịp thở không thấy, đồng tử giãn tối đa, không có phản xạ ánh sáng, ngừng tuần hoàn ngoại biên, đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện.Qua khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, Công an H.Đông An xác định: ông Thuận bị gãy xương sườn số 6, 7, 8 bên trái. Ngoài ra, bệnh nhân có bệnh xơ gan lại đang trong tình trạng say rượu, nên khi bị ngoại lực tác động đã gây ngừng tim dẫn đến tử vong.