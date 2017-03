Khởi tố 4 đối tượng chuyên tổ chức đưa người sang Trung Quốc trái phép

Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép".

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trần Văn Đồng (SN 1979), Nguyễn Xuân Đức (SN 1982), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969) đều trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Bá Long (SN 1988) trú tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. 2 trong 4 đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Xuân Đức 9SN 1982 và Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969) đều trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Theo kết quả điều tra bước đầu, đầu năm 2013, tại Phú Thọ, sau khi trao đổi bàn bạc với Nguyễn Bá Long, Trần Văn Đồng đã về huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tìm, lôi kéo, nhận tiền 17 người, tổ chức cho số người này ra Hà Nội để vượt biên sang Trung Quốc. Còn Long tìm được 7 người ở Phú Thọ. Ngày 26/2/2013, Đồng và Long tổ chức cho 24 người này lên biên giới Lạng Sơn, sau đó vượt biên giới trốn sang Trung Quốc. Ngày 28/2, trong lúc Nguyễn Bá Long và Trần Văn Đồng đưa dẫn 24 người lao động đi sâu vào nội địa Trung Quốc thì bị Công an Trung Quốc bắt và giam giữ 75 ngày. Ngày 15/5, Công an Trung Quốc trao trả số người trên về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - Lạng Sơn. Sau quá trình điều tra, ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 2 bị can Nguyễn Bá Long và Trần Văn Đồng về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Cùng thời gian này, cũng với tội danh trên, CQĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Hạnh (SN 1969) và Nguyễn Xuân Đức (SN 1982. cùng trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. Theo hồ sơ của CQĐT, từ tháng 3/2013 đến nay, đối tượng Hạnh đã hai lần đưa trót lọt 8 lao động trên địa bàn Hà Tĩnh sang Trung Quốc làm ăn, đến lần thứ ba thì bị phát hiện và điều tra bắt giữ. Còn từ tháng 6/2012 đến tháng 2/2013, Nguyễn Xuân Đức đã 3 lần tổ chức đưa 11 người đều trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, không có giấy tờ, hộ chiếu vượt biên trốn sang Trung Quốc trái phép. Hiện đã có 3 người vượt biên quay về Việt Nam, số còn lại đang ở Trung Quốc Trái phép. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Theo Xuân Vũ – Văn Dũng (Dân trí)