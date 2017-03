Khởi tố 4 đối tượng liên quan vụ giết người ở Cần Thơ

Bốn đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Quốc Việt (23 tuổi), Huỳnh Mạnh Cường (30 tuổi) Nguyễn Thanh Hậu (21 tuổi) - cùng ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Đình Hữu Đăng (20 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM).

Các bị can này liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào rạng sáng 8-12 tại khu vực bãi giữ xe cho vũ trường V18 Club ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Kim Sáng, khách đến chơi tại vũ trường. Công an cho biết nguyên nhân xảy ra vụ giết người là do mâu thuẫn bộc phát nhất thời trong lúc thu tiền giữ xe.



V18 Club nơi nhân viên giữ xe mâu thuẫn và tấn công khách dẫn đến tử vong. Ảnh: CTV KT



Thông tin ban đầu, đêm 7-12, Sáng cùng 7 người bạn đến chơi ở vũ trường V18 Club và thời điểm này nhóm của Cường, Hậu, Việt cùng một số người bạn cũng đến vui chơi tại vũ trường (trong đó Cường là nhân viên của bãi giữ xe vũ trường V18 Club, Hậu là nhân viên giữ xe khách sạn Quốc Tế nằm sát vũ trường).

Đến 1 giờ sáng 8-12, Sáng rời vũ trường ra về trước và xuống bãi xe của vũ trường để lấy xe. Khi Sáng lấy xe, Nguyễn Đình Hữu Đăng đang giữ xe nên thu tiền giữ xe 5.000 đồng. Lúc này Sáng không trả mà chửi nên giữa hai bên cự cãi và đánh nhau.

Bị đánh, Sáng bỏ chạy lên vũ trường báo cho nhóm bạn của mình và cả nhóm chạy xuống bãi xe. Trong khi đó nhóm của Cường nghe tin đánh nhau ở bãi xe nên cũng chạy xuống.

Tại bãi giữ xe, Sáng bị nhóm của Cường đánh nên nhặt vỏ chai bia chọi lại. Đăng vào bãi xe lấy một gậy chơi bóng chày, Việt lấy một ống tuýp sắt tấn công Sáng khiến Sáng bất tỉnh tại chỗ… Ngay sau đó, Sáng được đưa đến BV Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu nhưng đến ngày 13-12 đã tử vong.

Vũ trường V18 Club từ khi đi vào hoạt động đầu năm 2014 cho đến nay đã xảy ra một số vụ việc gây mất an ninh trật tự. Trước đó, vào tháng 6-2015, xảy ra xô xát trong vũ trường khiến cảnh sát 113 phải nổ súng chỉ thiên yêu cầu bảo vệ vũ trường mở cửa để vào giải quyết.

Công an Cần Thơ cho biết từ ngày vũ trường này đi vào hoạt động thì tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đã từng đề nghị xem xét về hoạt động của vũ trường.