Khởi tố 4 đối tượng ném gạch, vác dao đuổi cảnh sát

* Không đội mũ bảo hiểm, đâm thẳng vào CSGT

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 14-9, trong khi 4 đối tượng nói trên tụ tập tại ki-ốt số 4A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TP kiểm tra hành chính nhưng chúng không chấp hành và còn hè nhau xô đẩy, giằng co, dùng dao, ly uống nước ném tổ công tác. Khiên cầm dao đuổi, Đại cầm gạch ném khiến cảnh sát cơ động Nguyễn Hữu Tưởng bị nhiều vết xước ở mặt, cánh tay phải; cảnh sát Phạm Duy Khiêm bị nhiều vết rách ở bàn tay phải, bầm tím lưng và sưng tấy đốt sống lưng. Tổ công tác phải nhờ Công an quận Hoàng Mai hỗ trợ mới bắt được 4 đối tượng này.



* Cùng ngày, Công an huyện Từ Liêm - Hà Nội cho biết đang xử lý một vụ chống người thi hành công vụ. Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 20-9, lúc tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Từ Liêm làm nhiệm vụ trên đường vành khuyên Nam Thăng Long, phát hiện người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu. Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng người điều khiển vẫn tăng ga cho xe đâm thẳng vào CSGT Hà Văn Tráng khiến anh ngã ra đường bất tỉnh, chấn thương vùng đầu và tay trái. Đối tượng này sau đó đã được làm rõ là Vũ Mạnh Thắng (SN 1992, ngụ huyện Kim Sơn - Ninh Bình).