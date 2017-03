Khởi tố 5 giám đốc “chân đất”

Ngày 14-12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với sáu đối tượng gồm Đồng Xuân Sổ (51 tuổi, ở xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, Hải Dương), Phạm Văn Chín (61 tuổi, ở xã Hồng Phong); và Vũ Văn Huy (25 tuổi), Bùi Thị Phòng (54 tuổi), Nguyễn Thị Nhàn (38 tuổi) cùng ở xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng; Phạm Thị Hạt (22 tuổi, ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) về hành vi lưu hành giấy tờ có giá giả khác.

Tất cả các đối tượng trên đều là giám đốc, kế toán làm thuê cho “ông trùm” Vũ Mạnh Hà, người bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố và bắt tạm giam với cùng tội danh trên từ hồi tháng 6-2009.

Lợi dụng sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp, Vũ Mạnh Hà (39 tuổi, ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, An Dương)) đã lập ra hàng chục doanh nghiệp “ma” rồi thuê các nông dân đứng danh làm giám đốc.

Trong đó, Hà thuê Đồng Xuân Sổ làm giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ xây dựng vận tải Thanh Xuân (quận Đồ Sơn, Hải Phòng), thuê Phạm Văn Chín làm giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Hồng Phong, An Dương.

Ngoài ra, Hà còn thuê Vũ Văn Huy làm giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Thiên Bình, thuê Bùi Thị Phòng làm giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ vận tải Trung Bắc (An Dương) và thuê Phạm Thị Hạt làm kế toán công ty này.

Các công ty do Vũ Mạnh Hà thành lập hoạt động không theo đúng nội dung đăng ký kinh doanh, y chỉ lợi dụng các công ty trên làm vỏ bọc, thuê những người nông dân không có đủ kiến thức về pháp luật để thực hiện hành vi ký khống hóa đơn giá trị gia tăng rồi đi bán cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lời.

Theo VŨ VĂN ĐỨC (Vietnam+)