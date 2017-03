Khởi tố 6 bị can cố ý làm trái ở công trình chỉnh trị cửa Đà Nông

Chiều 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Đinh (49 tuổi), trú ở tổ dân phố 24, khu phố Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Tuy Hòa, hiện là Giám đốc Trung tâm Đầu tư phát triển - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên; Trương Trọng Đảm (49 tuổi), trú ở 202/2B Nguyễn Huệ, phường 7 - nguyên Chỉ huy trưởng công trình chỉnh trị cửa Đà Nông ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa và Nguyễn Thành Nam (37 tuổi) kỹ sư thủy lợi, Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng đầu tư và phát triển Hà Nội, có trụ sở tại thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã ra quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với kiến trúc sư Hoàng Xuân Thưởng (51 tuổi), trú ở 320 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, nguyên Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Phú Yên và hiện là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên; Lê Hảo (51 tuổi), trú ở khu phố Bà Triệu, phường 7, hiện là Phó văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và Nguyễn Hữu Thuận (39 tuổi) nguyên cán bộ kỹ thuật BQL dự án thủy lợi Phú Yên, hiện đang thi hành hình phạt 15 năm tù về tội tham ô tài sản trong vụ án "rút ruột" công trình kè Bạch Đằng, TP Tuy Hòa.

Cả 6 bị can nêu trên đều bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 165 BLHS. Tổng giá trị thiệt hại do làm trái trong quá trình tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh toán một số hạng mục xây lắp gói thầu số 4 công trình chỉnh trị cửa Đà Nông hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2009, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thương (50 tuổi) kỹ sư BQL dự án thủy lợi Phú Yên, hiện trú ở 16/45 Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Tuy Hòa và Lê Văn Trân (38 tuổi) nhân viên Công ty Tư vấn xây dựng Phú Yên, hiện trú ở thôn Phú Thứ, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong giai đoạn 1 vụ án này, tại phiên xử sơ thẩm ngày 3/4/2009, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Lê Mao, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên kiêm Trưởng BQL dự án thủy lợi Phú Yên 8 năm tù; Trần Xuân Thái, nguyên Giám đốc Trung tâm Động lực sông thuộc Viện Khoa học thủy lợi Hà Nội 5 năm tù; Tô Đạt, nguyên Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Phú Yên 7 năm tù và nguyên Kế toán trưởng Đỗ Thị Thuý Mai 30 tháng tù về tội cố ý làm trái trong quá trình khảo sát địa hình địa chất, thủy văn và lập báo cáo khả thi dự án chỉnh trị cửa Đà Nông gây hậu quả thiệt hại gần 1,1 tỷ đồng.