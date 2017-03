Khởi tố 6 đối tượng làm giả 184 bộ hồ sơ để hưởng chế độ chính sách

Liên quan đến vụ làm giả hồ sơ, bệnh án tại nhiều bệnh viện cho hàng trăm đối tượng để hưởng chế độ chính sách, mới đây, cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã khởi tố 6 bị can.

Các đối tượng gồm: Phạm Xuân Trường (SN 1947, ở xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương), Nguyễn Xuân Hảo (SN 1945, ở số nhà 2 phố Lê Thước, phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa), Lê Đức Hồng (SN 1947, ở xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia), Mai Xuân Đạo (SN 1957, ở xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia), Vũ Đức Sơn (SN 1949) và Trịnh Văn Bông (SN 1955), đều ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương. Hai đối tượng Phạm Xuân Trường và Mai Xuân Đạo. Trong đó đối tượng Mai Xuân Đạo là cán bộ chính sách xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia. Theo điều tra ban đầu của cơ quan an ninh, các đối tượng nói trên đã đứng ra thu gom hồ sơ, làm giả các bệnh án của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các thủ tục khác để xin hưởng chế độ chất độc màu da cam của nhà nước. Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan Công an đã phát hiện được 184 bộ hồ sơ bệnh án giả để gửi Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa để xin hưởng chế độ chất độc da cam do các đối tượng nói trên thực hiện. Được biết, với mỗi bộ hồ sơ, những người muốn được hưởng phải chi từ 2 đến 5 triệu đồng cho các đối tượng trên. Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam 2 đối tượng là: Phạm Xuân Trường và Mai Xuân Đạo. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra. Theo Trần Lê (Dân trí)