Khởi tố 7 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy

Ngày 30/4, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 7 đối tượng gồm: Đào Quốc Cường, trú tại Tứ Liên (Tây Hồ); Lê Tuấn Hải, trú tại Yên Phụ (Tây Hồ); Cù Hoàng Hưng, trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm; Trịnh Tuấn Hơn, trú tại Khâm Thiên, Đống Đa; Nguyễn Văn Nam, Đoàn Văn Tiến, Phan Văn Mạnh, cùng trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vào cuối tháng 4, sau một thời gian theo dõi, Công an quận đã bắt được đối tượng Đào Quốc Cường cầm đầu đường dây trên khi y đang trộm cắp xe máy tại đường Âu Cơ, phường Tứ Liên.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận lợi dụng sơ hở của người dân đi tập thể dục vào buổi sáng không khoá cửa nhà cẩn thận, Cường sử dụng vam phá khóa lẻn vào nhà để lấy trộm xe máy. Sau đó, tháo BKS vứt đi và đeo BKS giả, dán lại màu để bán cho đối tượng Hơn, Nam, Tiến, Mạnh, Hải, Hưng. Hơn 10 chiếc xe máy đã được thu hồi, cùng các bộ phận khác của xe máy mà bọn chúng chưa kịp tiêu thụ và dụng cụ sử dụng trái phép chất ma tuý tổng hợp.





Theo Hiền Thanh (CAND)