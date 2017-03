Khởi tố ba đối tượng vận chuyển gần 100 triệu đồng tiền giả

Vào hồi 14h ngày 14/9, tại thôn Thâm Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Văn Lãng bắt quả tang hai đối tượng Bế Tuấn Anh (32 tuổi, trú tại thôn Nà Kéo, xã Tân Mỹ, Văn Lãng) cùng với Hoàng Văn Khôi (34 tuổi, trú tại thôn Nà Mạt, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng) về hành vi vận chuyển tiền Việt Nam giả.

Tang vật thu giữ gồm 99.200.000đ tiền Việt Nam giả, loại tiền polyme có mệnh giá 200.000đ/tờ, 1 xe môtô là phương tiện sử dụng của hai đối tượng. Tiếp đó hồi 18h cùng ngày, cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Hội (37 tuổi thường trú tại xóm Cổng Trào, Nà Tành, xã Hoàng Việt, Văn Lãng).

Tên Hội khai nhận, do sang Trung Quốc làm thuê nên đầu tháng 8/2013 đã mang gần 100 triệu đồng tiền giả trên để đưa về nước, sau đó Hội đã đưa cho Tuấn Anh và Khôi đi tìm mối tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.





Theo Nguyễn Thái (CAND)