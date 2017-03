Khởi tố bà Mỳ tội cố ý gây thương tích

Làng SOS (TP.HCM) muốn nhận nuôi dưỡng bé Hảo Trên số báo hôm qua, chúng tôi đã trao đổi với ông Trần Hữu Quyền-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước về việc ai sẽ nuôi dưỡng bé Hảo. Ông Quyền cho biết sau khi chữa trị cho bé Hảo hồi phục, sẽ đưa vào nuôi ở Trung tâm Trẻ mồ côi và tàn tật của tỉnh. Theo bà Mai Thị Hoa-Trưởng phòng Xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội TP.HCM thì: “Hảo thuộc đối tượng chuyển về cơ sở bảo trợ xã hội theo Nghị định 67 và 68. Tại Điều 5, Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30-5-2008, trẻ em bị bỏ rơi, nạn nhân của bạo lực gia đình là đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp được tiếp nhận đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội. Do đó, theo quy định này, dù cha mẹ của Hảo còn nhưng em vẫn được đưa vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội”. Ngày 25-9, Làng SOS (TP.HCM) đã có công văn gửi đến Công an huyện Phước Long và UBND xã Đức Hạnh, tỉnh Bình Phước và Báo Pháp Luật TP.HCM xin được nhận nuôi bé Hảo. Công văn nêu: “Những ngày qua, chúng tôi đọc Báo Pháp Luật TP.HCM và được biết cháu Nguyễn Thị Hảo bị người lớn hành hạ. Chúng tôi rất thương tâm cho hoàn cảnh của cháu. Chúng tôi sẵn sàng nhận nuôi dưỡng và chăm sóc cháu Hảo tại Làng trẻ em SOS”. Ông Nguyễn Văn Trừng, Giám đốc Làng trẻ em SOS (TP.HCM), nói: “Chúng tôi nghĩ Làng SOS sẽ là môi trường tốt nhất cho em. Chúng ta cần cách ly Hảo ra khỏi môi trường cũ của em. Ở SOS, chúng tôi nuôi dưỡng trẻ theo từng gia đình. Mỗi gia đình có một bà mẹ và khoảng từ tám đến mười anh chị em sống có trách nhiệm yêu thương, dạy bảo cho nhau. Nhiều em trong làng đã lớn lên trong môi trường như vậy và hiện nay có cuộc sống hạnh phúc, có những em đang học đại học, thạc sĩ...”. Ông Trừng cũng cho biết ông mong muốn được nhận nuôi cháu Hảo trong thời gian sớm nhất. Nếu được, ông sẽ trực tiếp đi đón và đưa Hảo về điều trị tại TP.HCM để có điều kiện tốt nhất cho em. Nếu em được chuyển về SOS TP.HCM thì Sở sẽ ra quyết định tiếp nhận và làm thủ tục nhập hộ khẩu cho em tại Làng. Về việc này, bà Nguyễn Thị Oanh-thạc sĩ phát triển cộng đồng nhận định: “Chăm lo cho trẻ cần dựa trên nguyên tắc là tìm biện pháp giải quyết tốt nhất cho trẻ. Theo tôi, cháu Hảo được nuôi ở cơ sở bảo trợ xã hội là tốt hơn so với một gia đình mà em đã sống và bị hành hạ. Tuy nhiên, nếu cháu Hảo được sống trong Làng SOS sẽ tốt hơn bởi sau khi hồi phục các vết thương, cháu Hảo rất cần những dịch vụ tâm lý học, tâm thần học để đưa em trở về cuộc sống bình thường. Ở SOS sẽ dễ dàng thực hiện dịch vụ này hơn, đồng thời nơi đó trẻ sẽ có những gia đình nhỏ, có bà mẹ SOS được đào tạo chuyên nghiệp trực tiếp chăm sóc cho trẻ. Các anh chị em trong nhà yêu thương và có trách nhiệm với nhau, đứa lớn lo cho đứa nhỏ... như một gia đình thật sự. THANH MẬN