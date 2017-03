Khởi tố băng nhóm chuyên trấn lột nhà xe

Trước đó, vào ngày 12.1, khi xe khách biển số 65L - 2531 do tài xế Trương Quang Hoàng điều khiển đang bắt khách tại khu vực Bến xe Lam Hồng (P.An Bình, thị xã Dĩ An) thì bị Minh và Quý bước lên đòi tiền “cò” xe.

Tài xế Hoàng không chịu đưa liền bị Quý cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh tới tấp và buộc anh Hoàng đưa 200.000 đồng.





Từ trái qua: Tuyến, Quý và Minh vừa bị Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) bắt



Bức xúc trước hành động ngang ngược của hai người này, nhiều hành khách đã gọi điện báo cho Công an thị xã Dĩ An.Ngay lập tức, một tổ tuần tra của Công an thị xã Dĩ An đang làm nhiệm vụ gần đó đã đến khống chế Minh, Quý và đưa về trụ sở Công an P.An Bình làm việc.Từ lời khai của Minh, Quý, công an đã bắt khẩn cấp Phan Văn Tuyến tại một phòng trọ.Tại cơ quan công an, Minh và Quý khai nhận cùng với Tuyến, Hoàn (chưa rõ lai lịch, hiện đang bỏ trốn) đã nhiều lần dùng vũ lực ép tài xế, nhà xe đưa tiền khi xe dừng lại bắt khách trên quốc lộ 1A (đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương).Theo Công Nguyên (TNO)