Khởi tố, bắt giam bị can đánh vợ tử vong

Trước đó, ngày 26.6, Công an Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ nhận được trình báo của ông Trần Văn Tạo (66 tuổi) ngụ tại địa phương đề nghị cơ quan điều tra xác minh, làm rõ việc con gái là Trần Thị Thu Trang (32 tuổi) đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Q.Ô Môn và đã tử vong sau khi được phẫu thuật.



Sau khi nhận được trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Cần Thơ thành lập đoàn khám nghiệm, qua đó xác định chị Trang tử vong do bị vỡ lá lách.



Cơ quan chức năng đã triệu tập Nguyễn Văn Cường (chồng chị Trang) đến làm việc. Cường khai nhận, do trong lúc hai vợ chồng cãi nhau, Cường bị Trang đánh nên đã xô ngã vợ mình trúng vào bình nước uống và các thùng sơn để trong nhà.



Sau đó Cường đưa vợ đi khám tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ và được bác sĩ yêu cầu phải nằm viện theo dõi nhưng chị Trang xin về nhà tự điều trị.



Đến ngày 26.6, chị Trang tiếp tục bị đau bụng nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Q.Ô Môn điều trị thì tử vong do bị vỡ lá lách.



