Khởi tố, bắt giam nguyên trung úy Trần Đại Phúc

Chiều 4-8, nguồn tin của PV cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Đại Phúc, nguyên trung úy cảnh sát cơ động, thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP.HCM, về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cảnh xô xát giữa trung úy cảnh sát cơ động Trần Đại Phúc (trái) và thượng sĩ CSGT Văn Thành Luân trong video clip - Ảnh cắt từ clip Trước đó, cùng ngày, Trần Đại Phúc đã bị khai trừ khỏi Đảng. Giám đốc Công an TP.HCM cũng ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân của Trần Đại Phúc. Liên quan tới một số sai phạm của những người có liên quan, Công an TP.HCM cho biết trong quá trình điều tra, phát hiện ai sai phạm tới đâu sẽ xử lý nghiêm tới đó. Theo GIA MINH (TTO)