Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết người, cướp tài sản

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào sáng 1-10, người dân ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện ông Trần Trường Thành (ngụ 07 Hoàng Sĩ Khải, phường An Hải Bắc) chết bất thường tại nhà riêng. Tại hiện trường phát hiện một sợi dây điện quạt máy, nhiều tài sản có giá trị bị mất. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hậu là nghi can gây ra vụ án mạng nói trên nên tiến hành bắt giữ.

Bước đầu tại cơ quan công an, Hậu khai nhận gây án xong Hậu lấy đi 200 triệu đồng cùng hai nhẫn vàng, một sợi dây chuyền và xe máy của nạn nhân

L.THỦY