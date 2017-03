Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tưới xăng thiêu bạn gái

Trước đó, do Phú cũng bị thương, phải điều trị tại khoa ngoại bỏng – tạo hình (bệnh viện Đà Nẵng) nên cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Đà Nẵng mới khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can.

Theo bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh, Phó Trưởng khoa bỏng – tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, các vết bỏng của Phú đã lành nên sáng nay (24/1), Phú đã được xuất viện.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Trọng Phú về hành vi "giết người"

Như Dân trí đã đưa tin, Trần Trọng Phú có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Triều Tiên (sinh năm 1989, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Trước đó mấy tháng chị Tiên nói lời chia tay với Phú nhưng Phú không chịu.

Khoảng 9h25’ ngày 19/12, Phú điều khiển xe Novour BKS 92H1-5671 đến tiệm Thảo Nails (25 Bùi Xuân Phái, TP Đà Nẵng) – nơi chị Tiên làm việc để tìm chị Tiên. Tới đây, Phú gọi Tiên ra nói chuyện nhưng Tiên không chịu ra.

Phú chạy vào chém chị Tiên hai nhát khiến nạn nhân ngã quỵ xuống đất. Sau đó Phú lấy can xăng tưới lên người nạn nhân rồi đốt lửa. Toàn thân chị Tiên bị bốc cháy dữ dội. Gây án xong, Phú không bỏ chạy mà ngồi bên cạnh nhìn chị Tiên quằn quại trong đau đớn. Phú cũng bị bỏng nhẹ ở mặt. Cả hai đều được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Được biết, bố của Phú và bố của Tiên là bạn bè với nhau. Hoàn cảnh hai gia đình đều là những lao động nghèo.

