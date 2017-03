Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu phó trường Phương Nam

Cùng bị bắt còn có bà Trương Thị Kim Dung (51 tuổi, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - em gái bà Yến) và Mai Huy Thành (28 tuổi, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - con trai bà Yến về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”



Cũng trong chiều 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của 3 đối tượng trên.



Như tin đã đưa, những ngày gần đây, tại khu vực cổng trường Trung học phổ thông dân lập Phương Nam (địa chỉ tại lô 18, Khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuất hiện tình trạng tụ tập đông người giăng biểu ngữ, treo băng rôn và dùng loa tố cáo Phó hiệu trưởng, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Trung học phổ thông dân lập Phương Nam Trương Thị Hải Yến vay nợ 268 tỷ và 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… để xây dựng trường nhưng đến nay vẫn chưa trả.



Thậm chí, một số người dân còn vào ăn, ngủ ngay tại trường... để gây sức ép đòi nợ. Việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sư phạm và tâm lý học sinh đang theo học nơi đây.



Theo đơn tố cáo của 18 cá nhân, tổng số tiền mà họ cho bà Trương Thị Hải Yến vay là hơn 268 tỷ và 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó, người cho bà Yến vay ít nhất là 700 triệu đồng, cao nhất lên tới 140 tỷ đồng.



Sau nhiều năm liên tục "khất" nợ, bà Trương Thị Hải Yến vẫn chưa hoàn trả cho các cá nhân này.



Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiểm tra, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai vào cuộc điều tra làm rõ và giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo an ninh trật tự tại môi trường giáo dục, để giáo viên và học sinh yên tâm bước vào năm học mới.



Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

