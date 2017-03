Khởi tố, bắt tạm giam kẻ gây tại nạn rồi bỏ trốn

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 25-3 cho biết, Công an huyện Như Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hồ Công Thành (SN 1984), ngụ ở xã Xuân Khang (Như Xuân) về hành vi điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.



Đối tượng Hồ Công Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CATH

Theo cơ quan công an, trước đó vào khoảng 8h ngày 20-3, trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thôn Yên Thịnh (Yên Lễ, Như Xuân) đã xảy ra vụ tại nạn giao thông giữa xe ô tô và người đi bộ. Vụ tai nạn khiến bà Lê Thị Duyên (SN 1941), ngụ ở thôn Yên Thịnh, xã Yên Lễ bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện huyện Như Xuân.

Ngay sau gây ra tai nạn, đối tượng Thành đã lái xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên chỉ sau 9h điều tra, truy xét, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ Thành cùng xe ô tô mang BKS 17K - 4050 đang lẩn trốn dưới chân núi đá, thuộc địa bàn xã Yên Phong (Như Xuân, Thanh Hóa).

ĐẶNG TRUNG