Khởi tố, bắt tạm giam “yêu râu xanh”

Ngày 6/9, Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tường (18 tuổi, ngụ ấp Hưng Thạnh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Tại Cơ quan điều tra, Tường khai nhận, vào ngày 31/8, Tường đến nhà em Ngô Nguyễn Kim Ch. (7 tuổi) hàng xóm để chơi. Quan sát thấy không có người lớn mà chỉ có Ch. ở nhà một mình, Tường liền thực hiện hành vi đồi bại với Ch. Đang lúc giở trò, Tường phát hiện người nhà nạn nhân về nên dừng lại rồi bỏ về. Sau đó, gia đình nạn nhân phát hiện sự việc và tố cáo Tường đến cơ quan Công an. Qua điều tra, Tường còn khai nhận, khoảng một tháng trước lần phạm tội này, hắn đã dụ dỗ, thực hiện hành đồi bại với em Ch 2 lần. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo V.Đức (CAND)