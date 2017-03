Khởi tố bị can, cho tại ngoại người cha đập 7 hộp sữa của siêu thị

(PLO)- Chiều 30-7, Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cảnh Cường (28 tuổi, tạm trú xã Nghi Phú, TP Vinh) và Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi, trú xã Nghi Phú) về tội hủy hoại tài sản. Đối với bị can Hùng bị tạm giam hai tháng còn đối với Cường được tại ngoại.