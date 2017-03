Khởi tố bị can giết người trong xe Lexus

(PL)- Chiều 20-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Hà Nội cho biết công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Kim Anh về tội giết người.

Sáng 20-2, cơ quan điều tra đã thực nghiệm, dựng lại các tình tiết của vụ án. Kim Anh khai đã dùng con dao bằng inox dài khoảng 20 cm để cứa cổ nạn nhân nhưng hiện cơ quan điều tra vẫn chưa tìm được hung khí. Chiếc áo Kim Anh mặc lúc gây án có dính máu nạn nhân cũng chưa được tìm thấy. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, rạng sáng 14-2, anh Nguyễn Tiến Chính (ngụ phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng) bị cứa cổ chết trong xe Lexus tại ngã tư phố Vạn Bảo-Kim Mã, quận Ba Đình. Đêm 18-2, công an đã bắt nghi phạm Vũ Thị Kim Anh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm I Hà Nội. Kim Anh khai nhận trước đây mình là tình nhân của Chính, hiện đã chia tay. Kim Anh đã cứa cổ Chính sau khi nạn nhân dọa sẽ “tố” với người yêu của Kim Anh nếu Kim Anh không nối lại quan hệ tình cảm. -------------------------- Ý KIẾN BẠN ĐỌC Họ tên độc giả: Nguyễn Tuân Địa chỉ: 1... Nguyễn Trãi, P7, Q 5 Điện thoại: 08384... Email: lovemaster6789@... Nội dung: Tôi nhận thấy Kim Anh có ý định giết anh ChíNh từ trước vì anh Chính hù dọa sẽ nói mối quan hệ trước đây cho người yêu mới của Kim Anh, chứ không phải như một số báo nói là "hung thủ chống cự" "tự vệ" lúc anh Chính đòi quan hệ. Tôi có nhận xét trên vì lúc anh Chính bị giết trong hoàn cảnh đang nằm ở ghế trước, Kim Anh ở ghế sau (vị trí như vậy làm sao mà quan hệ được). Với trình độ hiểu biết như Kim Anh tôi tin chắc ngay sau nhát cắt hung thủ đã thừa biết anh Chính sẽ chết ngay sau đó (máu phun ra như mưa vì đứt động mạch cảnh). Hơn nữa sau khi giết người hung thủ tỏ ra bình tĩnh, còn thuê phòng trọ ở với người yêu, vẫn sinh hoạt bình thường. Tôi còn thắc mắc không biết con dao là do hung thủ chuẩn bị từ trước hay lấy từ trên xe (điều này tôi đề nghị điều tra thêm). Tóm lại hành vi giết người của hung thủ (Kim Anh) theo tôi là nghiêm trọng, cần xử phạt thật nặng. Họ tên độc giả: Bupphevo Địa chỉ: Tiền Giang Điện thoại: Email: bupphevo@... Nội dung: Tôi nghĩ, hành động cắt cổ người tình của Kim Anh không thể được giải thích bằng lý do bị dồn ép vào đường cùng, hay do bị kích động bất ngờ mà gây án. Bởi nếu đơn giản là cần kháng cự trước hành vi sàm sỡ của anh Chính, cô ta chỉ cần mở cửa xe và bỏ về. Nên nhớ, khi đòi “quan hệ” lần đầu không được, anh Chính đã mở cửa xe đi ra ngoài. Điều đó có nghĩa là anh Chính không hề dùng vũ lực để cột trói, khóa cửa xe hay dùng hung khí để khống chế người tình cũ của mình. Vậy tại sao hung thủ không bỏ về ngay lúc ấy? Tôi cho rằng, điều cô ta lo sợ hiện giờ không phải là chuyện bị “đòi quan hệ” mà quan trọng là làm sao chôn vùi được quá khứ giữa cô và người tình cũ. Vì vậy, cô ta cần “thủ tiêu quá khứ’ để có thể tính chuyện lấy chồng trong năm tới. Và tôi nghĩ, cô ta đã tìm được cơ hội “thủ tiêu quá khứ” của mình... M.MINH