Khởi tố bị can kẻ đâm chết nữ sinh 16 tuổi tại nhà riêng

Cụ thể, Công an quận Long Biên khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trí Long (Long “rồng”, 25 tuổi, trú tại Hoài Đức - Hà Nội) về tội giết người; Nguyễn Quang Tùng (24 tuổi, trú tại Ba Đình - Hà Nội) về tội không tố giác tội phạm.



Long "rồng" tại cơ quan điều tra.





Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 19-11, L. đang ngồi chơi trong nhà cùng với bạn học thì một nam thanh niên tới nhà bấm chuông.

Do bố mẹ đều đi vắng, L. xuống mở cửa và có lời qua tiếng lại với hai nam thanh niên. Sau đó một người bất ngờ rút dao đâm trúng ngực L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, hai nghi can quay đầu xe bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên phối hợp cùng lực lượng chức năng, điều tra. Qua khám nghiệm xác định, nạn nhân Quách Khánh L. bị đâm một nhát trúng ngực thấu tim dẫn đến tử vong.

Sau vài giờ gây án, Công an quận Long Biên cho biết đã bắt giữ hai nghi can nói trên. Theo điều tra ban đầu, Long ra tay sát hại L. là do xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tiền bạc với nạn nhân.