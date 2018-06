Khởi tố bị can nghi phạm giết người yêu rồi phân xác ở Gò Vấp

Ngày 13-6, Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú quận Gò Vấp) về tội “giết người”. Công an cũng củng cố hồ sơ xử lý Hiếu tội "cướp tài sản”.

Theo điều tra, Hiếu một mình gây án và không có đồng phạm giúp sức hay bao che. Nam thanh niên này cũng đã nhận tội, lời khai phù hợp với các bằng chứng mà cơ quan CSĐT thu thập được.



Cảnh sát khám nghiệm điều tra tại căn phòng trọ nơi Hiếu thuê. Ảnh Nguyễn Tân.

Trước đó, như đã thông tin, nạn nhân bị Hiếu sát hại là chị Đ.Y.N (27 tuổi, ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh).

Hiếu và chị N. Từng có mối quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Mới đây, khi nhìn thấy chị N. đăng tải những hình ảnh cùng người khác trên mạng xã hội và chuẩn bị làm đám cưới thì Hiếu nảy sinh ghen tuông.

Hiếu đón xe từ Gia Lai xuống, thuê phòng trọ tại đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp). Tối 31-5, nam thanh niên rủ chị N. đi uống nước cùng một số người bạn rồi lấy xe máy của N. chở N. về phòng trọ tại quận Gò Vấp.



Chị N. nói đây là lần cuối cả hai gặp mặt. Tuy nhiên Hiếu không chấp nhận, muốn nối lại tình cảm nhưng bị cự tuyệt.



Hiếu sau đó bị cảnh sát bắt giữ tại Tây Ninh. Ảnh CA.

Theo lời khai, đến rạng sáng 1-6, khi chị N. đang ngủ say, Hiếu đã dùng dây siết cổ khiến nạn nhân tử vong.



Hiếu sau đó rời đi, đến trưa 2-6 thì quay lại dùng dao phân xác nạn nhân nhằm phi tang. Đến tối cùng ngày, nam thanh niên dùng xe máy của nạn nhân chở theo các phần thi thể lên Tây Ninh phi tang.

Phi tang xong, Hiếu gọi một người bạn tên S. ra ngồi nhậu cùng ở địa phận huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh). Sau đó, Hiếu gửi lại xe máy của chị N. nhờ bán dùm.

Đến sáng 4-6, Hiếu gọi anh S. nói rằng sẽ đến chơi và gửi một số đồ nhưng anh S. không có nhà. Khi trở về, người này thấy Hiếu gửi một số ba lô, túi nilong, valy. Riên Hiếu điều khiển một xe máy khác chở theo nhiều túi nói là đi công việc sau đó sẽ quay lại lấy đồ đã gửi.

Khi lại gần xe máy của Hiếu, anh S. thấy có mùi hôi thối và có một vật giống như chân người nên nhanh chóng báo công an.

Công an huyện Gò Dầu khi kiểm tra số đồ vật Hiếu gửi lại thì phát hiện 2 con dao phay, nhiều nữ trang, giấy tờ cá nhân mang tên chị Đ.Y.N (27 tuổi, ngụ ở xã Quy Đức, huyện Bình Chánh).

Khi liên hệ với Công an xã Quy Đức, Công an huyện Bình Chánh nhận được thông tin chị N. đã mất tích nhiều ngày và đang tổ chức tìm kiếm... Từ đó, vụ việc sáng tỏ.

Cảnh sát sau đó bắt giữ Hiếu khi nam thanh niên này đang ngồi uống nước tại một quán cà phê trên địa bàn. Hiếu khai nhận đã sát hại cô gái và phân xác tại căn nhà trọ trên địa bàn phường 11, quận Gò Vấp.

Các phần thi thể sau đó được vứt bỏ tại khu vực xã Long Chữ (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Cảnh sát sau đó khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm được một số phần thi thể của nạn nhân.