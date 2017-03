Khởi tố bị can người mẹ tiêm thuốc diệt cỏ vào con

Bước đầu, Đào được xác định là vì mâu thuẫn gia đình đã tiêm thuốc diệt cỏ Paraquat vào hai con là Huỳnh Văn Quốc (8 tuổi) và Huỳnh Quốc Em (2,5 tuổi, tử vong ngày 3-12-2014).

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đầu tháng 12-2014, bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp nhận hai cháu Quốc và Em trong tình trạng bị vàng da, có biểu hiện bất thường nên bác sĩ cho xét nghiệm, phát hiện trong người hai em có hàm lượng thuốc diệt cỏ (Paraquat) rất cao, tiên liệu nguy kịch.



Nguyễn Thị Bé Đào tại nhà riêng

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, cháu Quốc kể do mẹ cháu giận gia đình, giận cha nên thường đánh hai anh em cháu. Ngày 12-11-2014, sau khi đi bán vé số về, chị Đào đã rủ hai con đi ra phía rừng cao su gần nhà để chơi. Tại đây, chị Đào dùng ống chích tiêm vào đầu cháu Quốc và mông cháu Em. Sau đó Đào tự tiêm vào cổ tay trái của mình, lúc này trong kim tiêm có máu.

Tiếp đó, chị Đào dùng nước trong chai nước suối mang theo đổ vào ống chích, lắc rồi tiêm vào tay cháu Quốc và mông cháu Em.

Do nhiễm độc nặng cháu Em đã tử vong sau đó do phổi, gan bị tổn thương nặng. Còn cháu Quốc có dấu hiệu phục hồi.

PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lên TP.HCM để tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an phường 10 (quận 10, TP.HCM). Các điều tra viên cũng đã gặp và hỏi cháu Quốc chung quanh vụ việc này. Sau khi khởi tố vụ án để điều tra đến nay PC45 đã khởi tố bị can đối với Đào.