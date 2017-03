Khởi tố bị can, truy nã đặc biệt Lê Văn Luyện

Người dân theo dõi khám nhà nghi phạm Lê Văn Luyện, thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang - Ảnh: Anh Quang



Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đặc biệt, lệnh cấm xuất cảnh đối với bị can Lê Văn Luyện (18 tuổi, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam), gửi thông báo tới công an toàn quốc và các cửa khẩu đường bộ, đường hàng không, đường biển để phối hợp bắt giữ bị can này.Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Trương Thanh Hồng (19 tuổi, cùng trú tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam) về hành vi “che giấu tội phạm”. Cơ quan điều tra cũng tiến hành điều tra hành vi không tố giác, che giấu tội phạm của ông Lê Văn Miên (42 tuổi) và bà Trương Thị Thơm (38 tuổi) là bố, mẹ đẻ của bị can Lê Văn Luyện. Thông tin từ một cơ quan trong lực lượng công an cho thấy bố mẹ Luyện biết hành vi vi phạm pháp luật của con mình nhưng không tố giác đến cơ quan công an và có biểu hiện che giấu cho con trai mình.Cụ thể, nguồn tin từ cơ quan này cho biết ngày 24-8, Luyện về nhà trong tình trạng bị thương và sau đó đi ngay khỏi địa phương. Sau khi đi khỏi nhà, Luyện có gọi điện về cho ông Lê Văn Miên rằng mình để vàng trong tủ ở tầng 2 và nhờ ông Miên cất giấu hộ. Ông Miên là người đào hố sau chuồng lợn để chôn giấu số vàng trên. Ông Miên cũng đã đi tìm Lê Văn Luyện tại Lạng Sơn.Về phần mình, bà Trương Thị Thơm là người đã giặt bộ quần áo dính máu của Lê Văn Luyện mặc hôm gây án. Cả hai do thương con nên đã không trình báo sự việc đến cơ quan công an.Được biết, quá trình điều tra vụ việc, cơ quan công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến Lê Văn Luyện.Thông tin từ Trạm Y tế xã Thanh Lâm cho biết vào khoảng sáng ngày 24-8 (cùng ngày xảy ra vụ án), Lê Văn Luyện được Trương Thanh Hồng đưa đến Trạm Y tế trong tình trạng có nhiều vết thương ở tay, cần phải sơ cứu, băng bó chống nhiễm trùng. Các cán bộ y tế đã sơ cứu và khâu 7 mũi trên 2 bàn tay của Lê Văn Luyện. Từ các thông tin này, cơ quan công an đã triệu tập Trương Thanh Hồng để thẩm vấn về vụ việc. Tập trung đầu mối xác minh các mối quan hệ, cơ quan công an nắm được Luyện đã không còn ở địa phương trước và sau khi gây án và có nghi vấn là người đứng ra tổ chức vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích.Thu thập bằng chứng từ nhiều nguồn khác nhau, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Luyện và thu giữ được những tang vật trên. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, trước khi xảy ra vụ trọng án khoảng một tuần, Lê Văn Luyện mượn xe mô tô của chú rể là ông Trương Văn Nhị ở cùng thôn rồi mang đi cầm cố, sau đó không trở về nhà cho đến khi vụ án xảy ra. Vào ngày 24-8, Luyện có về nhà nhưng sau đó cũng mất tích ngay, không xuất hiện tại địa phương. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt Lê Văn Luyện và các nghi phạm khác có liên quan đến vụ án.Được biết, Bộ Công an đã huy động lực lượng từ Bộ và Công an nhiều địa phương trên cả nước tham gia truy bắt các nghi phạm. Hiện một mũi do lãnh đạo Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm dẫn đầu đang theo dấu một nghi phạm đến Quảng Ninh. Các mũi công tác khác cũng được điều động đến Lạng Sơn, các địa phương lân cận để điều tra.Chiều 29-8, một lực lượng điều tra hùng hậu của Ban chuyên án đã khoanh vùng khu vực Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, tiến hành xác minh mối quan hệ của những nghi phạm trong vụ án và rà soát xem các nghi phạm có đi qua đầu mối giao thông này hay không.Theo MINH QUANG (TTO)