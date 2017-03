Khởi tố bốn kẻ giật túi xách làm chết người

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án cướp giật tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến một người chết, một người bị thương. Trong vụ án này có bốn bị can bị khởi tố gồm Võ Thành Long (tự Heo), Lâm Văn Trung (Chuột), Trần Minh Hùng (Hùng “mát”) và Nguyễn Hoàng Hạnh (Rùa) cùng ngụ TP.HCM.

Theo lời khai ban đầu, sáng 14-4, Hùng đến nhà Trung rủ đi cướp giật. Khoảng 11 giờ cùng ngày, Hùng và Trung đến khu vực ngã ba Lam Sơn thì gặp Long và Hạnh, do quen biết từ trước nên cả bọn cùng đi trên hai xe máy ra quốc lộ 22 theo hướng từ Củ Chi về An Sương. Theo phân công, xe nào đi trước thì sẽ giật tài sản, xe phía sau “cản địa”.

Từ trái qua: Nguyễn Hoàng Hạnh, Võ Thành Long, Lâm Văn Trung, Trần Minh Hùng. (ảnh do CA cung cấp)

Khi đến ngã tư Giếng Nước (huyện Hóc Môn) chúng phát hiện ông Trần Văn Thanh điều khiển xe Honda Air Blade chở vợ là bà Nguyễn Thị Phấn. Bà Phấn có ôm một túi xách, thấy vậy Hạnh kêu Long giật túi xách của bà Phấn. Hạnh vượt lên áp sát vào xe nạn nhân để Long giật túi xách. Khi bị giật, bà Phấn chỉ kịp la lên: “Cướp, cướp!”, còn nhóm cướp tăng ga bỏ chạy. Cùng lúc, ông Thanh bị lạc tay lái nên xe máy lao vào lề đường, đụng phải hố ga khiến hai vợ chồng ngã xuống bất tỉnh tại chỗ. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà Phấn đã tử vong tại bệnh viện, còn ông Thanh bị chấn thương nặng.

Các bị can khai nhận sau khi cướp được túi xách, cả bọn kéo về một quán cà phê gần đó kiểm tra thì thấy bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ cùng 100.000 đồng. Hay tin nạn nhân thiệt mạng, Hùng liền bán chiếc xe máy là phương tiện gây án nhằm xóa dấu vết. Còn chiếc xe mà Hạnh chở Long đi cướp giật, Hạnh tháo rời phụ tùng bán cho người mua bán đồ cũ.

Sau đó, công an truy xét bắt giữ Long và Trung. Đến ngày 4-7, công an bắt tiếp Hùng. Đến ngày 22-7, Hạnh đã đến công an đầu thú.

HOÀNG TUYẾT