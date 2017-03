Khởi tố bốn người phát tán “phim sex” Hoàng Thùy Linh

Tuy nhiên, chỉ có bốn sinh viên Nguyễn Thu Linh, Vũ Thị Thùy Linh, Nguyễn Hữu Tài, Võ Thanh Hiệp bị khởi tố về tội tàng trữ, vận chuyển, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Thượng tá Nguyễn Đức Bình, Trưởng Phòng PC14 Công an TP Hà Nội, cho biết Vũ Hoàng Việt và Hoàng Thùy Linh có quan hệ tình cảm từ năm 2005. Ngày 5-7-2007, Việt rủ Linh về nhà mình, tại đây cả hai đã “quan hệ” và có quay phim. Đoạn phim này được Việt lưu vào máy vi tính xách tay, Linh lưu vào điện thoại (đã xóa). Sau đó, một người bạn của Việt đã mượn chiếc máy vi tính xách tay, tình cờ phát hiện đoạn phim, bật lên xem. Rồi đoạn phim ghi hình được chuyền tay nhau tới nhiều người khác.

Khi đoạn phim đến tay Vũ Thị Thùy Linh, Linh đã gửi cho nhiều người, trong đó có Thu Linh, Tài, Hiệp. Tài đã biên tập lại đoạn phim này hoàn chỉnh rồi gửi bản biên tập lại cho ba người bạn kia, đồng thời phát tán đoạn phim đó lên trang “Loveyahu.vn”, “Rapidshare.com” và “198x.cc” do Tài quản trị. Cả Hiệp, Thùy Linh, Thu Linh khi nhận được đoạn phim do Tài chuyển cũng đều phát tán trên mạng Internet. Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP Hà Nội cũng xác nhận trước khi xảy ra vụ án, Tài làm hợp đồng cho một kênh truyền hình của VTV nhưng vừa bị cắt hợp đồng.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu có thể truy cứu trách nhiệm hình sự hai “nhân vật chính” trong đoạn “phim sex” này hay không, thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định: Việc quay phim, chụp ảnh cảnh “sinh hoạt riêng tư” và lưu giữ chúng là quyền của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, “Nếu một ai đó ăn trộm và phát tán chúng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.