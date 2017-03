Khởi tố các đối tượng đá gà

Như tin đã đưa về việc Công an tỉnh Đắk Nông triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, bắt giữ hàng chục đối tượng, tạm giữ 18 xe máy, 7 con gà đá, 100 triệu đồng tiền mặt (trong đó 46.500.000đ sử dụng vào việc đánh bạc cá cược đá gà), 5 tập phơi đã xé, 23 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác.

Quá trình điều tra, ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng Võ Văn Quốc (48 tuổi), trú tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil; Trương Thành Nhân (27 tuổi), trú tại thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, huyện An Nhơn và Lê Công Cư (44 tuổi), trú tại xã Xuân An, huyện Cát Trường, tỉnh Bình Đinh bị khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.





Theo Minh Quỳnh (CAND)