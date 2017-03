Khởi tố cán bộ “bán” đất rừng lấy 112 triệu đồng

Liên quan đến vụ việc trên, vừa qua công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Hoàng Văn C, nguyên Trưởng tiểu khu 442 ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri) về tội nhận hối lộ.

Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Hà, cho biết để có 3,2ha đất trên từ năm 2004 đến 2010 gia đình bà đã nhiều lần phải chi cho ông Hoàng Văn C và một cán bộ khác thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri với số tiền là 112 triệu đồng.

Mỗi lần giao nhận tiền các bên đều làm giấy tờ

Mỗi lần nhận tiền các bên đều lập biên bản. Ngoài ra, bà Hà còn tiến hành ghi âm toàn bộ những cuộc trao đổi, nhận tiền này.

Sáu năm sau khi đã nhận tiền, giao đất, 6.000 cây keo lai, 6.000 cây thông và 3.200 cây cà phê đã đươc gia đình bà Hà trồng trên diện tích đất này. Tuy nhiên, vào ngày 15/8 vừa qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri cho rằng bà Hà lấn chiếm đất rừng nên đã tự ý cho người chặt phá số keo, thông và cà phê trên mà không thông báo cho gia đình bà Hà.

Ông Hoàng Văn C cam đoan sẽ trả lại tiền đã nhận khi bà Đỗ Thị Hà rút đơn tố cáo ông tới các cơ quan chức năng

Quá bức xúc, bà Hà đã đến trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri yêu cầu làm rõ. Theo bà Hà, khi đến đây bà không được Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri trả lời rõ ràng mà còn bị một số cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri vây đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Giấy chuyển viện của Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm, chuẩn đoán bà Đỗ Thị Hà bị đa chấn thương do bị đánh.

Bực mình, bà Hà đem tất cả ghi âm, các giấy tờ đã giao nhận tiền trước đó tố cáo hành vi nhận hối lộ của hai cán bộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri.

Theo Khắc Lịch (Bee)