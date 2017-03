Khởi tố cán bộ QLTT "giải cứu" phân dỏm

(PL) - Ngày 27-10, nguồn tin từ VKSND tỉnh Long An xác nhận cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với ông Huỳnh Văn Hữu, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 (thuộc Chi cục QLTT tỉnh Long An).