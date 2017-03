Khởi tố ‘cẩu tặc’ chém người truy đuổi

(PL)- Ngày 23-10, Công an huyện Thanh Hương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Việt, Lê Xuân Thắng, Nguyễn Văn Thọ và Thái Hữu Lợi (cùng trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Cuối năm 2013, Việt ra tù về quê nhà rồi rủ Thắng, Thọ, Lợi cùng đi trộm chó bán lấy tiền tiêu xài. Sáng 15-10, khi lực lượng Công an xã Thanh Chương tuần tra, phát hiện Việt, Thắng, Thọ, Lợi đi trên hai xe máy, mang theo đao sắc lẹm, đang câu trộm chó nên truy bắt. Công an thu giữ tang vật gồm ba con chó, ba cần câu, một chiếc đao, hai chiếc xe máy, băng dính mõm chó… Các bị can khai mang theo hung khí nhằm chống trả lực lượng chức năng và người dân truy đuổi khi bị phát hiện câu trộm chó. Đ.LAM