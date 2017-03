Khởi tố Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự làm tiền con nợ

Theo Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quá trình điều tra đã xác minh Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ.ST-KDTM ngày 10/8/2012 của Tòa án Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự, ngày 04/10/2012, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An ra Quyết định thi hành án số 01/QĐ-CCTHA.



Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ - Du lịch Tân Đông An (Công ty Tân-Đông An) phải trả cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Nam tổng số tiền 96,2 tỷ đồng (bao gồm cả nợ gốc và lãi).



Tài sản bảo đảm là khách sạn River Beach Resort gồm quyền sử dụng đất, vật kiến trúc gắn liền trên đất, động sản và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh khách sạn.



Việc tổ chức thi hành án đối với khách sạn River Beach Resort của Công ty Tân Đông An do Phạm Văn Tuấn, Chấp hành viên, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố thành phố Hội An tiến hành.



Quá trình tổ chức thi hành án, ông Nguyễn Lam Huy, Giám đốc Công ty Tân Đông An nhiều lần gặp Phạm Văn Tuấn tại nhà riêng của Tuấn và tại Thành phố Hồ Chí Minh để xin ông Tuấn có ý kiến với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Nam tạo điều kiện cho Công ty Tân Đông An tái cơ cấu vốn vay; đồng thời xin giảm lãi.



Phạm Văn Tuấn đưa ra điều kiện là mỗi tháng Công ty Tân Đông An phải đưa vài chục triệu đồng, nếu không sẽ làm nhanh việc thi hành án. Ông Tuấn cũng là người duy nhất quyết định việc bán hay không bán khách sạn. Do đó, ông Huy buộc phải chấp nhận và đã đưa trước một số tiền theo yêu cầu của Phạm Văn Tuấn.



Khoảng tháng 4/2014, ông Phạm Văn Tuấn tiếp tục yêu cầu ông Huy phải đưa 1 tỷ đồng, nếu không có tiền thì sẽ bán đấu giá nhanh. Đến ngày 8/7, khách sạn River Beach Resort đã bán đấu giá và có người mua nên ông Huy làm đơn tố cáo./.