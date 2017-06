Khởi tố chủ đò làm chết sáu người

Tâm là chủ và cũng là người trực tiếp điều khiển đò gây ra vụ tai nạn thảm khốc làm sáu người chết. Tâm không có giấy phép điều khiển phương tiện đường thủy và đò cũng không có đăng ký, đăng kiểm. Trước đó, chiều 25-3, Tâm điều khiển đò có động cơ chở đầy gỗ kèm 14 người từ thượng nguồn sông Long Đại về xuôi, đến xã Trường Xuân thì bị lật. Tám người trên đò đã bơi được vào bờ, sáu người còn lại bị nước cuốn trôi.

Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đặng Thành Long (ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) về tội vi phạm các nguyên tắc về an toàn giao thông đường thủy. Ông Long là chủ và cũng là tài công của tàu khách Hoàng Long bị lật úp ngày 19-3 làm bốn người chết trên kênh Chợ Gạo thuộc xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.