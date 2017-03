Khởi tố Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng

Ông Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại một hội nghị của Công ty VN Parma trước khi bị bắt giữ và khởi tố - Ảnh: Website VN Pharma

Ngày 23-9, nguồn tin cho biết Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra quyết định bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Hùng (SN 1978), Chủ tịch HĐQT Công ty VN Pharma và Vũ Mạnh Cường (SN 1978), đại diện cho một Công ty Dược nước ngoài có trụ sở tại TP HCM về hành vi buôn lậu.

Trước đó, chiều và tối 19-9, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tiến hành bắt khẩn cấp cả hai bị can, đồng thời tiến hành khám xét trụ sở Công ty VN Pharma tại địa chỉ phường 14, quận 10, TP HCM. Sau khi bị bắt, ông Hùng đã được di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Qua khám xét Công ty VN Pharma tại quận 10, TP HCM, Cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án, trong đó có một bộ giấy tờ giả mạo.



Lực lượng điều tra đưa ông Nguyễn Minh Hùng rời khỏi Công ty VN Pharma sau khi khám xét và bắt giữ - Ảnh: Dân trí

Theo thông tin bước đầu, trong thời gian qua, cơ quan ANĐT phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ và ngành chủ quản, đã phát hiện lô thuốc H-Capita (chữa ung thư) đang lưu trữ trong kho của Công ty VN Pharma nhập khẩu vào Việt Nam vào tháng 4-2014 có dấu hiệu nghi vấn. Qua điều tra, trước khi nhập khẩu lô thuốc H-Capita, các đối tượng đã cung cấp cho Bộ Y tế một giấy xác nhận của một tham tán Lãnh sự quán Việt Nam tại Canada về lô thuốc này.

Từ đây, Bộ Y tế đồng ý cấp giấy phép nhập khẩu cho lô thuốc trên. Sau khi được cấp giấy, ông Hùng và Cường đã thông qua một Công ty Dược phẩm tại Hồng Kông mua và nhập về Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM). Trị giá lô thuốc này vào khoảng 750.000 USD.

Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, cơ quan ANĐT làm rõ giấy xác nhận của tham tán lãnh sự quán Việt Nam tại Canada mà các đối tượng trình cho cơ quan chức năng là giả mạo để hợp pháp hoá lô thuốc H-Capita, buôn lậu đưa vào Việt Nam kiếm lời. Hiện cơ quan ANĐT đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.