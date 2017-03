Khởi tố chủ tiệm vàng lừa đảo

Do làm nghề kinh doanh vàng bạc từ nhiều năm nay nên Út lợi dụng mối quan hệ làm ăn với anh Lưu Đình Nhựt (ngụ phường Vạn Thạnh, TP.Nha Trang) để lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Sau khi anh Nhựt có đơn tố cáo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can Hồ Thị Út với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17-10-2012, Út gặp anh Nhựt nói dối đang cần gấp 2 tỷ đồng để đáo hạn cho khoản vay thế chấp căn nhà 43 Nguyễn Thái Học, tại Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Khánh Hòa. Út nói dối là có quen biết nhiều cán bộ ở ngân hàng, họ rất ủng hộ và tạo điều kiện cho vay lại. Út nói: “Hiện họ đã làm xong các thủ tục cho vay, bây giờ đưa tiền vào là ký cho vay lại. Việc làm đáo hạn chỉ trong thời gian ngắn, không quá ba ngày”. Út cam kết đến ngày 19-10-2012 sẽ trả đủ khoản tiền vay trên. Vì tin tưởng và cũng có ý muốn giúp đỡ bạn làm ăn nên anh Nhựt đến Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa, dùng tài sản của mình thế chấp để vay 2 tỷ đồng đưa cho Út. Đến ngày 18-10-2012 (sau một ngày), Út gặp anh Nhựt nói: Bị bể nợ, không còn khả năng chi trả lại 2 tỷ đồng cho anh Nhựt. Út còn nói cùn, thách thức: “Không có tiền để trả, chấp nhận phạm tội lừa đảo. Còn mạng già này muốn làm gì thì làm”.

Biết gặp phải kẻ tráo trở, anh Nhựt chỉ còn cách liên tục năn nỉ, yêu cầu Út trả lại số tiền cho mình, với hy vọng mong manh “còn nước, còn tát”. Nên ngày 19-10-2012 Út giao cho anh Nhựt một gói trang sức và đến ngày 31-10-2012, Út dắt mối bán món đồ này được 500 triệu khắc phục một phần hậu quả cho anh Nhựt. Còn lại 1,5 tỷ đồng Út tuyên bố “xù”, đến nay không trả cho Nhựt. Đường cùng, anh Nhựt phải làm đơn tố cáo Út tới cơ quan công an.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Út. Cụ thể, kể từ khi nhận được 2 tỷ đồng của anh Nhựt, Út hoàn toàn không làm thủ tục đáo hạn hay giải chấp bất kỳ khoản vay nào của các ngân hàng. Thực tế, các căn nhà 43 Nguyễn Thái Học và 187/9 Hoàng Văn Thụ, gia đình Út đều đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Khánh Hòa, để vay số tiền 4 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng. Đến hạn trả nợ, nhưng không có khả năng thanh toán, đang xin gia hạn trả lãi.

Khoản vay 2 tỷ đồng của anh Nhựt, Út cũng khai nhận: Do nợ nần, cần có tiền để trả và tiêu xài cá nhân nên đã nói dối với Nhựt mượn tiền làm đáo hạn ngân hàng. Sau khi có 2 tỷ đồng Út chiếm đoạt luôn và đã sử dụng số tiền trên vào các mục đích cá nhân khác, như: mua trang sức vàng tây, vàng trắng hết 700 triệu đồng; mua trang sức bạc, ngọc trai hết 800 triệu đồng; trả lãi cho Ngân hàng TMCP Công thương 100 triệu đồng; tiêu xài và trả lãi cho các khoản vay ngoài hơn 400 triệu đồng. Tuy nhiên khi cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp các địa chỉ, tên người Út đã giao dịch mua bán, trả nợ bằng số tiền 2 tỷ trên thì bà ta quanh co, không hợp tác. Út còn nói đang nợ bên ngoài 20 tỷ đồng, nên nếu khai ra cho công an điều tra, các con nợ sẽ biết Út vỡ nợ và làm khó.

Đến nay Út vẫn cố tình che giấu, không hợp tác với cơ quan điều tra và dựa vào các mối quan hệ thân quen với một số cá nhân là cán bộ, lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước ở tỉnh, nhằm chạy tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hồ Thị Út là quá rõ. Cần phải nghiêm trị để giữ kỷ cương, phép nước, giữ truyền thống văn hóa, đạo lý của dân tộc.



Theo MINH CHÂU (CATP)