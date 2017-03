Khởi tố chuyên gia… 'sưu tầm' mai kiểng

(PLO)- Ngày 18-11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Hiếu Nghĩa (18 tuổi, ngụ khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình) về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình tiếp tục làm rõ.