Khởi tố cô gái chuyển giới thành nam lừa tiền tỉ

Ngày 24-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Phương Loan (28 tuổi, trú xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, Thái Bình) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Vân (trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đến Công an Nghệ An trình báo chị bị nhóm đàn ông lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.



Bị can Phạm Thị Phương Loan tại cơ quan công an.

Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An điều tra, tìm ra người lừa chị Vân không phải là đàn ông mà là Phạm Thị Phương Loan- đã chuyển giới từ nữ sang nam.

Sau khi tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội, Loan vào TP.HCM chuyển giới từ nữ sang nam.

Cuối năm 2017, Loan lập Facebook cá nhân mang tên “Thomas Ngo” và có đọc được trên Facebook “Khánh Vân” (của chị Vân) có nội dung: Cần tìm kiếm một người tên Ánh để lấy lại tiền bảo lãnh chống trốn khi đi du lịch tại Hàn Quốc.

Loan lập tức lập thêm tài khoản Facebook tên “Trang Giay To” rồi xin kết bạn, nhắn tin cho chị Vân. Qua trò chuyện trên Messenger, Loan giới thiệu mình tên là Khánh có bạn tên Ngô Đức Minh đang làm ở Lãnh sự quán sẽ giúp chị Vân lấy lại được tiền.

Đến ngày 16-10-2017, Khánh (thực chất là Loan) nhắn tin cho chị Vân nói đã tìm được địa chỉ của Ánh nhưng yêu cầu phải chuyển 60 triệu đồng thì mới cung cấp. Chị Vân không có tiền nên không đồng ý. Năm ngày sau, chị Vân ra Hà Nội thì Loan đóng giả vai cán bộ Ngô Đức Minh gặp chị Vân để trò chuyện bằng giọng đàn ông và cho chị Vân vay 60 triệu đồng để chị chuyển cho Khánh (thực chất là Loan).

Khi chị Loan vay và chuyển tiền có điện thoại cho Khánh thì Khánh xác nhận đã nhận được 60 triệu đồng. Chị Vân về nhà và chuyển trả 60 triệu đã vay của Minh (thực chất là Loan). Sau đó, Khánh bảo chị Vân sang Hàn Quốc nhưng chị không có tiền sang.

Loan nhặt được giấy chứng minh thư của Nguyễn Thanh Bé liền đưa đi mở tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thanh Bé và lập tài khoản Zalo mang tên "Hu Lia".

Biết chị Vân có ý định làm thủ tục cho người khác đi du lịch Hàn Quốc nên Loan tiếp tục lấy danh nghĩa là Khánh giới thiệu: “Khánh có bạn là Nguyễn Thanh Bé có khả năng làm thủ tục cho người đi du lịch Hàn Quốc”.

Chị Vân tìm được 16 người có mong muốn đi du lịch Hàn Quốc để nhờ Bé làm thủ tục. Bé yêu cầu chị Vân nộp 6.500 USD/người, trong đó 1.500 USD tiền cọc và 5.000 USD tiền chống trốn, đồng thời bảo chị Vân nộp hồ sơ thủ tục của khách để kịp chuyến bay ngày 19-12-2017.

Chị Vân đã chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thanh Bé (Loan lập tài khoản) 16.000 USD. Ngày 11-12-2017, chị Vân mang hồ sơ ra Hà Nội gửi cho Bé thì Loan nhờ một người khác đến nhận.

Sau đó, Vân nộp tiếp số tiền còn lại là 49.500 USD vào tài khoản mang tên Phạm Thị Phương Loan. Ngày 18-12-2017, chị Vân tiếp tục chuyển tiếp số tiền hơn 45 triệu đồng là số “tiền phạt do trong đoàn có hai người hủy không bay Hàn Quốc”.

Khi đã nhận đủ tiền khoảng 1,5 triệu đồng, Loan đóng các tài khoản Facebook mang tên Trang Giay To, Thomas Ngo, tài khoản Zalo Hiu Lia…và tắt điện thoại. Chị Vân không tìm được Khánh, Minh, Bé (thực chất là Loan) và không tìm được Loan đã hốt hoảng đến công an trình báo.