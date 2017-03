Khởi tố cô gái dụ sinh viên xinh đẹp bán dâm 4 triệu

(PLO)- Sáng 20-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với NTM (23 tuổi, trú huyện miền núi Anh Sơn, Nghệ An) về tội môi giới mại dâm.