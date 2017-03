Khởi tố công an viên ‘bảo kê’ mại dâm

(PL)- Ngày 13-11, Cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Duy Điều (55 tuổi, công an viên xã Diễn Hải, đại biểu HĐND xã Diễn Hải) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, người dân tố cáo ông Điều khi còn làm công an viên xã Diễn Hải kiêm phó trưởng Ban Quản lý Khu du lịch biển Hòn Câu (từ tháng 1 đến tháng 6-2015) đã thu tiền trái pháp luật của nhiều ki-ốt kinh doanh tại bãi biển Hòn Câu để “bảo kê” cho hoạt động mại dâm tại đây. Hiện ông Điều đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ và công tác, đình chỉ chức vụ đại biểu HĐND xã Diễn Hải. Liên quan đến sai phạm trên, UBND xã Diễn Hải đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ba công an viên trong Ban Quản lý Khu du lịch Hòn Câu để phục vụ công tác điều tra. Đ.LAM